SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SGL Carbon SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,70 auf 4,05 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 7. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften ein weiter schwieriges Marktumfeld für den Kohlenstoffspezialisten belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem 21-prozentigen Umsatzrückgang sowie einem um 12 Prozent gesunkenen operativen Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.05 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.19%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-