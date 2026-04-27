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SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301

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11:55:05
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28.04.2026 09:41:07

SGL Carbon SE Hold

SGL Carbon
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,70 auf 4,05 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 7. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften ein weiter schwieriges Marktumfeld für den Kohlenstoffspezialisten belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem 21-prozentigen Umsatzrückgang sowie einem um 12 Prozent gesunkenen operativen Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.05 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4.48 € 		Abst. Kursziel*:
-9.60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.19%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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