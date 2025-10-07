Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’635 -0.1%  SPI 17’369 0.0%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’259 1.8%  Euro 0.9214 -0.1%  EStoxx50 5’681 1.3%  Gold 4’343 -0.3%  Bitcoin 85’568 -2.4%  Dollar 0.7922 0.0%  Öl 61.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Börsenrally in Asien: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. legen weiter kräftig zu
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
Aktien von Swatch und Richemont im Blick: Leicht rückläufige Uhrenexporte im September
Goldpreis gibt nach Rekordhoch leicht nach - Gewinnmitnahmen belasten
Suche...
200.- Saxo-Deal

secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503

195.00
CHF
10.74
CHF
5.83 %
07.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2025 07:02:34

secunet Security Networks Buy

secunet Security Networks
195.00 CHF 5.83%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Secunet beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für Cybersecurity sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Andreas Wolf in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
233.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
193.80 € 		Abst. Kursziel*:
20.23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
200.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.50%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten