secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
195.00CHF
10.74CHF
5.83 %
07.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.10.2025 07:02:34
secunet Security Networks Buy
secunet Security Networks
195.00 CHF 5.83%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Secunet beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für Cybersecurity sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Andreas Wolf in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
233.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
193.80 €
|
Abst. Kursziel*:
20.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
200.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.50%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
|
17.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
13.10.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
10.10.25
|SDAX aktuell: SDAX letztendlich leichter (finanzen.ch)