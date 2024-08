NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 80 auf 77 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Zwar gebe es einige Bedenken hinsichtlich der Entwicklung des Durchschnittsumsatzes je Kunden, doch sei der Immobilienportal-Betreiber weiterhin gut aufgestellt und sollte von Neuprodukten sowie einem starken Kerngeschäft profitieren, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/ajx;