LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach dem Kapitalmarkttag des Online-Portalbetreibers von 80,00 auf 81,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Scout24 sei innovativ, habe eine Vision und könne die richtigen Hebel ziehen, um die Ziele in den meisten Absatzmarkt-Szenarien zu schaffen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026./edh;