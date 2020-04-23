NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach detaillierten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Erneut habe die Online-Plattformen für Wohn- und Gewerbeimmobilien starke Kundenkennziffern und Margen gemeldet, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch wenn es für die Konsensschätzungen allenfalls begrenzt Spielraum nach oben gebe, sei Scout24 weiterhin einer der besten Anbieter im Kleinanzeigenbereich. Die Aktie bleibe auf der "Analyst Focus List" der Bank./rob/ck/zb;