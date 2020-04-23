|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2025 21:46:32
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 81 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa erhöhte am Donnerstag ihre Prognosen für Umsatz und operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Internetportal-Betreibers nach dessen Halbjahreszahlen. Damit reflektiert sie die starke Entwicklung und die Beiträge der jüngsten Akquisitionen./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Scout24
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
115.90 €
Abst. Kursziel*:
7.85%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
116.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.02%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
