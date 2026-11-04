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04.11.2026 18:48:07

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Scout24 von 98 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger attestierte dem Internet-Portalbetreiber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal mit leichter Anhebung des Ausblicks. Er hob daraufhin seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre leicht an. Den höheren fairen Wert begründete er auch mit dem Einfluss der Bewertung anderer Sektorwerte./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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