Scout24 63.62 CHF 1.44% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 103,50 Euro auf "Buy" belassen. Knapp verfehlte Erwartungen seien wahrscheinlich auf den erstmaligen Einbezug der spanischen Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia zurückzuführen, schrieb Giles Thorne am Mittwochmorgen. Die verbesserte organische Wachstumsrate sei beeindruckend./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.