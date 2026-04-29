Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlineportal-Betreiber sei stark ins Jahr gestartet und habe mit dem Umsatz sowie dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Eine positive Überraschung sei auch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.65 €
|
Abst. Kursziel*:
48.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.79%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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