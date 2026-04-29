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29.04.2026 11:23:34

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlineportal-Betreiber sei stark ins Jahr gestartet und habe mit dem Umsatz sowie dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Eine positive Überraschung sei auch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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