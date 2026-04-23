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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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23.04.2026 13:18:24

Scout24 Buy

Scout24
64.73 CHF -1.36%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 122 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas reduzierte am Mittwochnachmittag seine kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Onlineportal-Betreiber. Damit trägt er einem leicht schwächeren Umsatz pro Nutzer Rechnung. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Bewertung der Konkurrenz. Scout habe aber starke Quartalszahlen veröffentlicht und lege sich im Bereich KI einen Burggraben an./ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
91.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70.45 € 		Abst. Kursziel*:
29.17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.17%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
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