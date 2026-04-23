Scout24 64.73 CHF -1.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 122 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas reduzierte am Mittwochnachmittag seine kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Onlineportal-Betreiber. Damit trägt er einem leicht schwächeren Umsatz pro Nutzer Rechnung. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Bewertung der Konkurrenz. Scout habe aber starke Quartalszahlen veröffentlicht und lege sich im Bereich KI einen Burggraben an./ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.