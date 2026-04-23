Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 122 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas reduzierte am Mittwochnachmittag seine kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Onlineportal-Betreiber. Damit trägt er einem leicht schwächeren Umsatz pro Nutzer Rechnung. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Bewertung der Konkurrenz. Scout habe aber starke Quartalszahlen veröffentlicht und lege sich im Bereich KI einen Burggraben an./ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
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Unternehmen:
Scout24
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
91.00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
70.45 €
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Abst. Kursziel*:
29.17%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
70.45 €
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Abst. Kursziel aktuell:
29.17%
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Analyst Name::
Gerhard Orgonas
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KGV*:
-