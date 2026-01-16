Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'402 -0.6%  SPI 18'516 -0.4%  Dow 49'384 -0.1%  DAX 25'280 -0.3%  Euro 0.9312 -0.2%  EStoxx50 6'017 -0.4%  Gold 4'603 -0.3%  Bitcoin 76'490 -0.4%  Dollar 0.8018 -0.2%  Öl 64.6 1.2% 
SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

13.98
CHF
0.02
CHF
0.16 %
14:17:19
BRXC
16.01.2026 13:01:43

SCHOTT Pharma Hold

SCHOTT Pharma
13.98 CHF 0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Der Bereich Auftragsfertigung (CDMO) habe bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, zwar grundsätzlich am schwächsten abgeschnitten. Er begründet dies mit hohem Kapitalaufwand und Verbindlichkeiten sowie anhaltenden Sorgen um die Lagerbestände. Die Verpackungsspezialisten Gerresheimer und Schott Pharma ragten allerdings nach der relativen Schwäche des Subsektors positiv heraus./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse