SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SCHOTT Pharma Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 24,70 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde ein Übergangsjahr für die Mainzer, geprägt vom Segment DCS für Lösungen zur Arzneimittelaufbewahrung und -abgabe (Drug Containment Solutions), schrieb James Vane-Tempest am Mittwochabend. Hier blieben vorwiegend hochwertige Produkte - dazu gehören beispielsweise Spezialfläschchen für innovative Biologika - der Wachstumstreiber. Vane-Tempest schröpfte aber seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um bis zu 21 Prozent. Hinsichtlich der mittelfristigen Ziele dürfte Schott vor allem gen Ende Fahrt aufnehmen./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.14 €
|
Abst. Kursziel*:
2.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.38%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
14.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
14.01.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag billiger (finanzen.ch)
|
14.01.26