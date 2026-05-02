Infineon Technologies Aktie 1060390 / US45662N1037
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02.05.2026 18:22:00
Was Analysten von der Infineon-Aktie erwarten
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen.
Infineon Technologies
57.00 EUR 2.70%
8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Infineon-Aktie preis.
7 Experten empfehlen die Infineon-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Infineon auf 57,13 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|48,00 EUR
|-15,98
|30.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|-8,98
|27.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|53,00 EUR
|-7,23
|22.04.2026
|Bernstein Research
|52,00 EUR
|-8,98
|17.04.2026
|Deutsche Bank AG
|52,00 EUR
|-8,98
|15.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|-8,98
|08.04.2026
|UBS AG
|45,00 EUR
|-21,23
|07.04.2026
|Barclays Capital
|44,00 EUR
|-22,98
|01.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images,Infineon
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