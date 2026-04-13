Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 305 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
305.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
258.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.22%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
257.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.24%
|
Analyst Name::
George Featherstone
|
KGV*:
-
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