Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

219.00
CHF
18.26
CHF
9.10 %
15.09.2025
BRXC
17.09.2025 13:40:35

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
219.00 CHF 9.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric im Zuge einer hauseigenen Industriekonferenz auf "Outperform" belassen. Das Management des Technologiekonzerns habe auf der Veranstaltung den Ausblick bestätigt und rechne im zweiten Halbjahr mit spürbaren Verbesserungen im Industrieautomationsbereich sowie höheren Margen, schrieb Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag im Dezember dürfte das Wachstums- und Margenpotenzial untermauern./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

