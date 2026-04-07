Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Es sollte ein Quartal mit solidem Wachstum des Industriekonzerns gewesen sein, schrieb Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Konsensschätzungen für das Segment industrielle Automatisierung anspruchsvoll./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
289.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
232.70 €
|
Abst. Kursziel*:
24.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
235.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.87%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-