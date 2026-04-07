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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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07.04.2026 18:11:45

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Es sollte ein Quartal mit solidem Wachstum des Industriekonzerns gewesen sein, schrieb Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Konsensschätzungen für das Segment industrielle Automatisierung anspruchsvoll./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
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