Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

219.00
CHF
18.26
CHF
9.10 %
15.09.2025
BRXC
18.09.2025 12:31:37

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
219.00 CHF 9.10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das Management des Technologiekonzerns sei zuversichtlich, dass eine voraussichtlich bessere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr und die detaillierte Darstellung der neuen Unternehmensstrategie die Bedenken der Anleger wirksam ausräumen werden, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem bleibe aus Sicht des Unternehmens die strukturelle Wachstumsdynamik im Bereich Elektrifizierung weiterhin Treiber für den längerfristigen Erfolg./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
229.45 € 		Abst. Kursziel*:
8.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
233.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.25%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

