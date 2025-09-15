FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das Management des Technologiekonzerns sei zuversichtlich, dass eine voraussichtlich bessere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr und die detaillierte Darstellung der neuen Unternehmensstrategie die Bedenken der Anleger wirksam ausräumen werden, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem bleibe aus Sicht des Unternehmens die strukturelle Wachstumsdynamik im Bereich Elektrifizierung weiterhin Treiber für den längerfristigen Erfolg./edh/tav;