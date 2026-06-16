Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’761 0.3%  SPI 19’414 0.2%  Dow 51’671 0.9%  DAX 25’059 0.7%  Euro 0.9222 0.1%  EStoxx50 6’282 0.8%  Gold 4’347 0.9%  Bitcoin 52’832 0.3%  Dollar 0.7942 0.0%  Öl 80.9 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
SpaceX-Aktie setzt Höhenflug auch am Dienstag fort: Börsenwert nähert sich Amazon-Niveau
SEFRAN-Aktie steigt: Verhandlungen über neues Präzisions-Artilleriesystem mit MBDA laufen
Siegfried-Aktie sinkt: Grossanlage zur Herstellung von Wirkstoffen in Minden eingeweiht
Commerzbank im Fokus: Bund kritisiert UniCredit-Vorgehen als zu aggressiv - Aktien in Grün
Suche...

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

26.34
CHF
1.15
CHF
4.57 %
12:43:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.06.2026 10:51:15

PUMA SE Sector Perform

PUMA
26.48 CHF 1.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Unter den weltweiten Herstellern von Sportartikeln und -bekleidung habe Nike die Umsatzbasis binnen eines Jahrzehnts verdoppelt, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Puma rangiere deutlich hinter den beiden Marktführern Nike und Adidas als einer von sechs Anbietern mit einem Jahresumsatz zwischen etwa sechs und acht Milliarden Dollar./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
29.10 € 		Abst. Kursziel*:
-14.09%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
28.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.98%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:51 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07.05.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
01.05.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 26.46 5.04% PUMA SE