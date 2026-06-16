PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Unter den weltweiten Herstellern von Sportartikeln und -bekleidung habe Nike die Umsatzbasis binnen eines Jahrzehnts verdoppelt, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Puma rangiere deutlich hinter den beiden Marktführern Nike und Adidas als einer von sechs Anbietern mit einem Jahresumsatz zwischen etwa sechs und acht Milliarden Dollar./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
29.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.09%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
28.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.98%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
12.06.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX fester (finanzen.ch)
|
09.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.06.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|26.46
|5.04%
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|11:36
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|11:12
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Knorr-Bremse Buy
|11:09
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DZ BANK
Fielmann Kaufen
|10:51
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RBC Capital Markets
Amazon Outperform
|10:51
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|09:52
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