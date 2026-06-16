YUM! Brands Aktie 1413362 / US9884981013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Milliardendeal
|
16.06.2026 20:48:36
YUM! Brands-Aktie im Plus: YUM! Brands tritt Pizza Hut an Finanzinvestor ab
Die Restaurantkette Pizza Hut bekommt in einem Milliardendeal neue Eigentümer.
YUM! Brands hatte bereits seit vergangenem Jahr einen Verkauf von Pizza Hut geprüft. Nach einem Boom auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie schwächte sich das Geschäft aber inzwischen ab. Das liess auch YUM! Brands über eine Trennung nachdenken.
Im Dienstagshandel an der NYSE zeigt sich die YUM! Brands-Aktie zeitweise 2,09 Prozent fester bei 157,91 US-Dollar.
/so/DP/men
LOUISVILLE (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung
Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.Weiterlesen!