SpaceX-Aktie setzt Höhenflug fort: Zukauf von KI-Experte Cursor in Milliardendeal

Der Deal bewertet das Start-up für KI-Programmierung mit 60 Milliarden US-Dollar, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Zukauf ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen von Techmilliardär Elon Musk in seinen Bemühungen, zu seinen Konkurrenten im Bereich der Programmierwerkzeuge aufzuschliessen.

Investoren von Cursor erhalten gemäss der Vereinbarung das Recht, SpaceX-Aktien auf Grundlage der Bewertung von Cursor zu beziehen. Der Deal soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Der Kauf kommt nicht überraschend: Wie SpaceX bereits im April verkündete, hatte sich der Konzern das Recht gesichert, Cursor später in diesem Jahr zu erwerben. Der Schritt wurde jedoch wegen des Börsengangs aufgeschoben.

Die Übernahme dürfte die KI-gestützten Programmierfähigkeiten von SpaceX stärken, nachdem das Unternehmen kürzlich einen beispiellosen Börsengang hingelegt hatte. SpaceX konkurriert mit Anthropic und OpenAI bei der Entwicklung generativer KI-Werkzeuge für Verbraucher und Unternehmen.

Cursor vertreibt Software-Tools, die Programmierern dabei helfen sollen, Code effizienter zu schreiben und Fehler schneller zu beheben. Das Unternehmen entwickelte sich rasch zu einem der am schnellsten wachsenden Start-ups aller Zeiten und wurde zu einer zentralen Figur in der Ära des sogenannten "Vibe Coding", da die Nachfrage unter Softwareentwicklern nach Werkzeugen steigt, die auf Chatbot-Eingaben (Prompts) basieren.

SpaceX-Aktie zieht kräftig an

Der Höhenflug der SpaceX-Aktien geht am Dienstag weiter. Zeitweise legen sie an der US-Technologiebörse NASDAQ um 10,84 Prozent auf 213,37 US-Dollar zu.

Zwischenzeitlich waren die Aktien von SpaceX um gut 17 Prozent in die Höhe geschnellt und hatten eine Marktkapitalisierung von fast 3 Billionen Dollar erreicht. Damit überholte der Konzern beim Börsenwert den Handels- und Technologieriesen Amazon um rund 300 Milliarden Dollar und den Softwaregiganten Microsoft um circa 20 Milliarden Dollar.

Damit schuf der Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk schon an seinem dritten Handelstag eine historisch beispiellose Wertsteigerung um gut eine Billion Dollar seit der Erstnotiz. Und das Vermögen von Musk - dem ersten echten Billionär der modernen Menschheitsgeschichte - ist nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg schon nach den ersten zwei SpaceX-Handelstagen auf knapp 1,3 Billionen Dollar gestiegen.

Für weiteren Auftrieb sorgte am Dienstag die Nachricht, dass SpaceX offiziell die Übernahme des KI-Spezialisten Cursor besiegelt hat. Der Kauf des Start-ups für KI-Programmierung ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen in seinen Bemühungen, zu seinen Konkurrenten im Bereich der Programmierwerkzeuge aufzuschliessen.

Zumindest vorerst noch in einer anderen Liga spielen die absoluten Schwergewichte. Der KI-Chip-Hersteller NVIDIA als Platzhirsch ist mehr als fünf Billionen Dollar wert. Dahinter folgen der Google-Mutterkonzern Alphabet mit zuletzt 4,5 Billionen und Apple mit 4,4 Billionen Dollar.

Doch gerade die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktien in den vergangenen zwei Jahren ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell sich der Aufstieg eines Unternehmens vollziehen kann. Lange war NVIDIA vor allem Computerspiel-Freaks wegen seiner schnellen Grafikkarten-Prozessoren ein Begriff. Doch dann sorgte der Boom um Künstliche Intelligenz (KI) und grosse Sprachmodelle wie den Chatbot ChatGPT, die sich besonders gut mit leistungsfähigen Prozessoren wie denen von NVIDIA trainieren lassen, für eine Kursvervielfachung.

Marktexperte Stephen Innes sprach mit Blick auf SpaceX von "der mit Abstand interessantesten Aktie", die er jemals gehandelt und über die er geschrieben habe. Denn der Börsengang habe es geschafft, "alle modernen Marktbeschleuniger an dieselbe Rakete zu schnallen", unter anderem die Begeisterung der Privatanleger, die Knappheit des Streubesitzes und den "Elon-Bewertungsaufschlag".

Im Vorfeld des Börsengangs hatten gut gelaufene Technologiewerte wie etwa Halbleiteraktien zeitweise unter Sorgen gelitten, ein so grosser Börsengang wie der von SpaceX könnte massiv Liquidität aus der Branche abziehen. Daten von Vanda Research zufolge haben Privatanleger an den ersten zwei SpaceX-Handelstagen ebenso viele Titel des Börsenneulings gekauft wie in der vergangenen Woche am gesamten US-Aktienmarkt. Damit scheint zudem der Weg für die noch ausstehenden Börsengänge der KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic geebnet.

Laut einer Erklärung vom Montag hat SpaceX die Mehrzuteilungsoption des Börsengangs ausgeübt, die es den Konsortialbanken ermöglicht, weitere Aktien zu verkaufen. Max Gokhman, Senior Vice President bei Franklin Templeton Investment Solutions, zeigte sich nicht überrascht von der hohen Nachfrage. Denn es habe viele Investoren und hier insbesondere Privatanleger gegeben, die anfangs nicht zum Zug gekommen seien.

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NEW YORK (awp international)