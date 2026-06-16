Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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Fielmann Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fielmann von 54 auf 52 Euro gesenk, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für die Kosten des Ausbaus des Filialnetzes leicht. Die Expansion des Filialnetzes und die höhere Verfu?gbarkeit von Sehtests seien wichtige Treiber. Dank der Bestpreisgarantie du?rfte die Optikerkette im Umfeld knapper Verbraucherbudgets weitere Marktanteile gewinnen. Hochpersonalisierte Produkte schu?tzten vor dem Risiko der Umgehung durch KI-Agenten./rob/ajx/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Kaufen
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
44.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
44.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
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10.06.26
|SDAX aktuell: SDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
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10.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
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10.06.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
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10.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
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31.05.26
|So schätzen die Analysten die Fielmann-Aktie im Mai 2026 ein (finanzen.net)
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27.05.26
|EQS-HV: Fielmann Group AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.07.2026 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäss §121 AktG (EQS Group)
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05.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.ch)
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30.04.26
|Fielmann-Aktie mit Verlusten Brillenkonzern erwartet beim Ergebnis 2026 keine grossen Sprünge (AWP)
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