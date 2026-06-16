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Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206

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16.06.2026 11:09:20

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fielmann von 54 auf 52 Euro gesenk, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für die Kosten des Ausbaus des Filialnetzes leicht. Die Expansion des Filialnetzes und die höhere Verfu?gbarkeit von Sehtests seien wichtige Treiber. Dank der Bestpreisgarantie du?rfte die Optikerkette im Umfeld knapper Verbraucherbudgets weitere Marktanteile gewinnen. Hochpersonalisierte Produkte schu?tzten vor dem Risiko der Umgehung durch KI-Agenten./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fielmann AG Kaufen
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11:09 Fielmann Kaufen DZ BANK
10.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Fielmann Add Baader Bank
07.05.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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