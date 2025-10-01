Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.10.2025 14:24:38

Schaeffler Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte am 4. November über ein vergleichsweise solides drittes Geschäftsquartal im Rahmen der Unternehmensziele berichten, schrieb Jose M Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Barmittelzufluss (FCF) sollte saisontypisch stark ausfallen, der Ausblick aber vor allem auf Aussagen zur Entwicklung im neuen Geschäftsjahr liegen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 13:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 13:04 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

Analysen zu Schaeffler AG

