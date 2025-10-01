Schaeffler Aktie 29778276 / DE000SHA0019
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte am 4. November über ein vergleichsweise solides drittes Geschäftsquartal im Rahmen der Unternehmensziele berichten, schrieb Jose M Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Barmittelzufluss (FCF) sollte saisontypisch stark ausfallen, der Ausblick aber vor allem auf Aussagen zur Entwicklung im neuen Geschäftsjahr liegen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
