Schaeffler Aktie 29820697 / DE000SHA0159
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15.04.2026 10:33:36
Schaeffler-Aktie zieht an: Margenanstieg zu Jahresbeginn erwartet
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler rechnet im ersten Quartal mit einem leichten Anstieg der Ertragskraft.
Jefferies-Analystin Vanessa Jeffriess wertete die Profitabilität deutlich oberhalb der von ihr und dem Markt erwarteten Marge. Das sei positiv. Bei den Sparten sehe die Elektromobilität und das Ersatzteilgeschäft besser aus als von ihr gedacht, die Lager- und Industriesparte schwächer.
Währungsbereinigt sei der Umsatz leicht gewachsen, hiess es von Schaeffler weiter. Beim Barmittelfluss vor Ein- und Auszahlungen für Übernahmeaktivitäten habe das erste Quartal saisonal einen Abfluss gezeigt.
Die Schaeffler-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 12,25 Prozent auf 39,50 Euro.
/men/nas
HERZOGENAURACH (awp international)
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