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Schaeffler Aktie 29820697 / DE000SHA0159

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Margenanstieg 15.04.2026 10:33:36

Schaeffler-Aktie zieht an: Margenanstieg zu Jahresbeginn erwartet

Schaeffler-Aktie zieht an: Margenanstieg zu Jahresbeginn erwartet

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler rechnet im ersten Quartal mit einem leichten Anstieg der Ertragskraft.

Der Erlös habe währungsbedingt wohl unter dem Vorjahresumsatz von 5,92 Milliarden Euro gelegen, die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern aber etwas höher, teilten die Herzogenauracher am Mittwoch in einer Präsentation zu einem Analystencall mit. Die Marge befinde sich deutlich innerhalb der fürs Jahr veranschlagten Bandbreite von 3,5 bis 5,5 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler im ersten Quartal eine operative Marge von 4,7 Prozent ausgewiesen. Die Schaeffler-Aktie legte am Vormittag in der MDax-Spitzengruppe um knapp 7 Prozent zu.

Jefferies-Analystin Vanessa Jeffriess wertete die Profitabilität deutlich oberhalb der von ihr und dem Markt erwarteten Marge. Das sei positiv. Bei den Sparten sehe die Elektromobilität und das Ersatzteilgeschäft besser aus als von ihr gedacht, die Lager- und Industriesparte schwächer.

Währungsbereinigt sei der Umsatz leicht gewachsen, hiess es von Schaeffler weiter. Beim Barmittelfluss vor Ein- und Auszahlungen für Übernahmeaktivitäten habe das erste Quartal saisonal einen Abfluss gezeigt.

Die Schaeffler-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 12,25 Prozent auf 39,50 Euro.

/men/nas

HERZOGENAURACH (awp international)

Weitere Links:

Schaeffler-Aktie nach Rekordhoch wenig bewegt: Robotik-Fantasie treibt neues 52-Wochen-Hoch

Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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