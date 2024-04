NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Nach Hinweisen von Finanzvorstand Dominik Asam in der "Börsen-Zeitung", dass der Softwarekonzern die 40er Regel anstrebe (Wachstumsrate und Free Cashflow-Marge addiert (beides in Prozent), müssen größer als 40 Prozent sein), hat sich er sich Analyst Toby Ogg die Implikationen dessen im Vergleich zum Konsens angesehen. Er sieht darin einen weiteren Datenpunkt, der Aufschluss über die mittelfristige Entwicklung der Margen und des freien Finanzmittelflusses gebe, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ogg sieht entsprechend weiteres Wachstum und Margensteigerungspotenzial über 2025 hinaus./ck/mis;