SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt zog am Donnerstag ein positives Fazit aus der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht. Der Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, sei stark. Und der optimistischere Tenor zu den Aussichten sei ermutigend. Das dritte Quartal wertete Merkt als erneut solide./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
237.95 €
|
Abst. Kursziel*:
26.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
231.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.62%
|
Analyst Name::
Sven Merkt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
22.10.25
|NACHBÖRSE/XDAX fast unverändert bei 24.154 Punkten - SAP fallen nach Zahlen (Dow Jones)
|
22.10.25
|SAP sieht Cloud-Wachstum 2025 am unteren Ende der Prognosespanne (Dow Jones)
Analysen zu SAP SE
|08:13
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|SAP Buy
|UBS AG
|07:21
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|06:26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|SAP Buy
|UBS AG
|07:21
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|06:26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|SAP Buy
|UBS AG
|07:21
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|06:26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|130.08
|42.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:03
|
Jefferies & Company Inc.
Beiersdorf Hold
|08:59
|
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy
|08:57
|
Deutsche Bank AG
Merck Buy
|08:44
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Hold
|08:32
|
Jefferies & Company Inc.
ATOSS Software Hold
|08:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Renault Overweight
|08:21
|
UBS AG
Siemens Buy