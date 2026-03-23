SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 260 auf 175 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Seine Empfehlung für die Walldorfer habe auf einer erwarteten Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion beruht, schrieb Toby Ogg am Montagabend. Aber das Bild habe sich geändert. Die vertraglich zugesicherten Clouderlöse (CCB) könnten im Zuge der Migration in die Cloud zunächst weiter abnehmen. Damit werde eine gute Kursentwicklung eher schwierig. Zudem sieht Ogg weiteren Gegenwind: So könnte der Umbau des Geschäftsmodells zu höheren Ergebnisschwankungen führen und der härtere Wettbewerb verstärke den Investitionsbedarf./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
153.16 €
|
Abst. Kursziel*:
14.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
150.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.19%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
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