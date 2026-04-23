NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei besser als erwartet gewesen, schrieb Toby Ogg am Freitag nach dem Quartalsbericht. Das Konzernwachstum im Gesamtjahr erwarteten die Walldorfer allerdings nur noch auf Vorjahresniveau und nicht mehr beschleunigt. Insgesamt wertet Ogg den Bericht aber als Beruhigung, gerade nach jüngsten Aussagen in der Presse./rob/ag/gl;