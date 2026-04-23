SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei besser als erwartet gewesen, schrieb Toby Ogg am Freitag nach dem Quartalsbericht. Das Konzernwachstum im Gesamtjahr erwarteten die Walldorfer allerdings nur noch auf Vorjahresniveau und nicht mehr beschleunigt. Insgesamt wertet Ogg den Bericht aber als Beruhigung, gerade nach jüngsten Aussagen in der Presse./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
141.00 €
|
Abst. Kursziel*:
24.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
149.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.04%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
23.04.26
|SAP übertrifft mit starkem Cloud-Wachstum die Erwartungen (Dow Jones)
|
23.04.26
|ServiceNow-Aktie trotz solider Bilanz tiefrot: Was der Kursrutsch für die anstehenden SAP-Zahlen bedeute (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Ausblick: SAP präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Börse Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
23.04.26