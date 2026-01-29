Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.01.2026 07:09:16

SAP SE Buy

SAP
150.91 CHF -16.67%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 280 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei zwar eine Enttäuschung gewesen, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag. Die moderate Verfehlung der Erwartungen rechtfertige allerdings nicht den massiven Kurseinbruch der Aktien. An der langfristigen Anlagestory habe das vierte Quartal 2025 nämlich nichts geändert./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

