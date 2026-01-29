SAP Aktie 345952 / DE0007164600
151.36CHF
-24.68CHF
-14.02 %
29.01.2026
SWX
30.01.2026 07:09:16
SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 280 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei zwar eine Enttäuschung gewesen, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag. Die moderate Verfehlung der Erwartungen rechtfertige allerdings nicht den massiven Kurseinbruch der Aktien. An der langfristigen Anlagestory habe das vierte Quartal 2025 nämlich nichts geändert./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
168.42 €
|
Abst. Kursziel*:
48.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
167.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.88%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
29.01.26
|SAP-Aktie bricht an der Börse zweistellig ein (Spiegel Online)
|
29.01.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Kurseinbruch bei SAP drückt DAX ins Minus (Dow Jones)
|
29.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX-Anleger nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.01.26