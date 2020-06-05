NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Buy" belassen. Ein insgesamt positiverer Tenor in der Telefonkonferenz nach dem Bericht zum dritten Quartal dürfte die Stimmung in Richtung Jahresende heben, schrieb Charles Brennan am Mittwochabend. Dies gelte insbesondere für den Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten. Die diesbezügliche Zuversicht spreche für mehr Wachstumsdynamik im kommenden Jahr. Den Ausblick hält Brennan für "gut genug"./rob/ag/gl;