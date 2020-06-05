SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Buy" belassen. Ein insgesamt positiverer Tenor in der Telefonkonferenz nach dem Bericht zum dritten Quartal dürfte die Stimmung in Richtung Jahresende heben, schrieb Charles Brennan am Mittwochabend. Dies gelte insbesondere für den Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten. Die diesbezügliche Zuversicht spreche für mehr Wachstumsdynamik im kommenden Jahr. Den Ausblick hält Brennan für "gut genug"./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
237.95 €
|
Abst. Kursziel*:
21.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
235.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.04%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
22.10.25
|NACHBÖRSE/XDAX fast unverändert bei 24.154 Punkten - SAP fallen nach Zahlen (Dow Jones)
|
22.10.25