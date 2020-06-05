Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.10.2025 06:26:45

SAP SE Buy

SAP
220.22 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Buy" belassen. Ein insgesamt positiverer Tenor in der Telefonkonferenz nach dem Bericht zum dritten Quartal dürfte die Stimmung in Richtung Jahresende heben, schrieb Charles Brennan am Mittwochabend. Dies gelte insbesondere für den Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten. Die diesbezügliche Zuversicht spreche für mehr Wachstumsdynamik im kommenden Jahr. Den Ausblick hält Brennan für "gut genug"./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

