SAP Aktie 345952 / DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben./tih/niw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
214.00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
212.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Charles Brennan
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|14:14
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
