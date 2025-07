NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Erstmals seit einiger Zeit spiegelten diese gewisse Schwankungen wider, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Aussagen des Managements deuteten jedoch unverändert auf eine intakte Wachstums-Story des Software-Konzerns hin./rob/bek/he;