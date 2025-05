NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP vor der Anwendermesse Sapphire auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Management dürfte mehr Klarheit über die Produkt-Roadmap, insbesondere in Bezug auf KI- und Dateninitiativen liefern, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Frische Finanzinformationen aber dürften begrenzt sein./edh/la;