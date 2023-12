NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 4,60 auf 4,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen prolongierte in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie die Bewertungsbasis für den Bankensektor. Die neuen, überwiegend höheren Kursziele reflektierten nun in den meisten Fällen ihre Annahmen für das Jahr 2025. Im Schnitt errechne sich ein Aufwärtspotenzial der Kurse von 30 Prozent in Relation zum Kursziel. Bei der Santander liege der entsprechende Wert mit 24 Prozent darunter./bek/tih;