Wechsel 04.12.2025 07:17:00

Meta-Aktie etwas fester: Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple

Meta-Aktie etwas fester: Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple

Der Designer, der für die Bedienung von Apple-Produkten zuständig ist, wechselt zum Facebook-Konzern Meta.

Alan Dye soll an Geräten für die Ära Künstlicher Intelligenz arbeiten, wie Metas Technikchef Andrew Bosworth auf der Plattform X schrieb.

Dye verantwortete zuletzt unter anderem die neue Optik der Apple-Betriebssysteme mit ihren teilweise durchsichtigen Bedienelementen und Fenstern. Das im Herbst eingeführte Design mit dem Namen "Liquid Glass" (flüssiges Glas) sorgte teils auch für Kritik, weil damit Text in manchen Situationen schwieriger zu lesen ist. Zusammen mit Dye wechselt auch Apple-Designer Billy Sorrentino zu Meta.

Apple gab bekannt, dass Steve Lemay die Führung des Design-Teams übernehmen werde. Er war einst schon an der Entwicklung des ersten iPhones beteiligt gewesen.

Technik für KI-Ära

Meta-Manager Bosworth schrieb, man sei an einem Wendepunkt angelangt, an dem künftige KI-Geräte "grundlegend verändern werden, wie wir mit Technologie interagieren". Mit dieser Zielsetzung dürfte Dye in den kommenden Jahren gegen seinen ehemaligen Chef Jony Ive antreten.

Ive, der bei Apple das Design von iPhone, iPad und verschiedenen Mac-Computern prägte, arbeitet inzwischen an KI-Geräten für den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Über die geplante Technik ist bislang kaum etwas bekannt. Eine Theorie in der Branche ist aber, dass KI, die sich mit Nutzern unterhalten und mit Hilfe von Kameras deren Umgebung erfassen kann, radikal neue Geräte ermöglichen wird. Einige Experimente in diese Richtung schlugen aber bereits fehl.

Fokus auf Brillen

Meta setzt dabei bisher auf Kameras in Brillengestellen, die Künstlicher Intelligenz des Konzerns mehr Kontext geben sollen. Nutzer können die KI-Software damit zum Beispiel dazu befragen, was sie gerade vor sich sehen. Seit einigen Monaten verkauft Meta auch eine Brille, die Informationen auf einem kleinen Display einblenden kann. Konkurrent Google zeigte bereits ebenfalls Prototypen eines solchen Geräts. Auch Apple soll daran arbeiten - brachte aber zunächst das 3.700 Euro teure Headset Vision Pro heraus, das die Umgebung mit Kameras erfassen und auf Displays vor den Augen wiedergeben kann.

Die Meta-Aktie gewinnt nachbörslich an der NASDAQ 0,14 Prozent auf 640,51 US-Dollar.

MENLO PARK/CUPERTINO (awp international)

Meta-Aktie kann nicht von abgelehnter Abspaltung von Instagram und WhatsApp profitieren

