Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
82.27CHF
1.66CHF
2.06 %
09:32:23
BRXC
24.10.2025 09:31:07
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser als erwartet abgeschnitten und die Jahresziele bestätigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dazu bleibe die Bewertung mit einem 30-prozentigen Abschlag zur Branche attraktiv./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
119.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
88.47 €
|
Abst. Kursziel*:
34.51%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
86.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.89%
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
