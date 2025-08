NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi nach Zahlen von 124 auf 119 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Pharmakonzern habe weiterhin das Potenzial, schneller zu wachsen als die Branche, schrieb Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr gebe es mehr Treiber. Das etwas niedrigere Kursziel begründete er mit negativen Wechselkurseffekten sowie dem schwachen Umsatz mit Impfstoffen./rob/mis/zb;