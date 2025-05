NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Im zweiten Halbjahr anstehende Phase-III-Studien zu den wichtigen Mitteln Itepekimab, Amlietelimab und Tolebrutinib beinhalteten Aufwärtspotenzial für den Pharmakonzern, schrieb Benjamin Jackson in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ajx;