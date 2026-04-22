Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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Salzgitter Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Salzgitter AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Es sei noch zu früh, um die Stahlpreisrally in den Geschäftsresultaten der Hersteller zu sehen, schrieb Andrew Jones am Freitag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison des ersten Quartals. Der Fokus liege daher auf den Ausblicken der Unternehmen. Bei Salzgitter habe das vorab veröffentlichte operative Ergebnis (Ebitda) vor allem dank der Beteiligung an Aurubis über den Erwartungen gelegen. Dazu habe Salzgitter das Ebitda-Jahresziel angehoben./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
48.64 €
|
Abst. Kursziel*:
15.13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
48.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.90%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
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|Salzgitter Underweight
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|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:37
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
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|Deutsche Bank AG
|21.04.26
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|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|21.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Salzgitter Hold
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