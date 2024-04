LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain in einer Studie über die europäische Baubranche von 76 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Monate Januar bis März seien der erste Test für den Erfolg bei den Preisgestaltungen der Konzerne, schrieb Analyst Pierre Rousseau in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vorsicht mit Blick auf die Volumina im Vergleich zu den Preisen bremse die Erwartungen am Markt, aber die Kostentrends dürften stützen. Er sieht erhebliches Aufwärtspotenzial, wobei die Baustoff-Konzerne Rockwool und Saint-Gobain am besten aufgestellt seien./ck/he;