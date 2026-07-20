Ryanair 24.62 EUR -5.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Mit den Zahlen für das erste Geschäftsquartal habe die Airline die Konsenserwartungen leicht verfehlt, konstatierte Harry J Gowers am Montag. Die Sommer-Ticketpreise tendierten etwas schwächer, was den Aktienkurs nach der jüngsten Rally etwas belasten könnte./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 07:01 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.