HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Redcare Pharmacy mit "Buy" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial der Online-Apotheke, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2028/29 für möglich, während der Aktienkurs eine Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen, der selbst noch reichlich Potenzial haben dürfte./mis/bek;