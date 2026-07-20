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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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20.07.2026
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21.07.2026 07:21:35

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
64.93 CHF 3.39%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Redcare Pharmacy mit "Buy" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial der Online-Apotheke, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2028/29 für möglich, während der Aktienkurs eine Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen, der selbst noch reichlich Potenzial haben dürfte./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.90 € 		Abst. Kursziel*:
69.37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
70.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64.05%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
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07:21 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
13.07.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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