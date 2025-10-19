Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für die Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25.18 €
|
Abst. Kursziel*:
11.20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.02%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
15.10.25
|Ryanair-Aktie etwas leichter: Ryanair streicht Sitzplätze in Deutschland (AWP)
|
15.10.25
|Ryanair kürzt Angebot in Deutschland erneut (AWP)
|
30.09.25
|Wie Experten die Ryanair-Aktie im September einstuften (finanzen.net)
|
22.09.25
|Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. in Rot: Hackerangriffe auf Flughäfen belasten (Dow Jones)
|
31.08.25
|August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
15.08.25
|Ryanair-Aktie stabil: Bodenpersonal in Spanien streikt (AWP)
|
31.07.25
|So stuften die Analysten die Ryanair-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ryanair-Aktie hebt ab und erzielt Rekordhoch: Ryanair verdoppelt wegen höheren Ticketpreisen Quartalsgewinn (AWP)