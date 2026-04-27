RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
54.86CHF
1.14CHF
2.12 %
27.04.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.04.2026 07:10:53
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollten stark ausfallen und bereits seine These eines zu konservativen Jahresausblicks untermauern, schrieb Peter Crampton in einer Einschätzung vom Montagnachmittag./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60.84 €
|
Abst. Kursziel*:
8.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
61.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.77%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
27.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.04.26