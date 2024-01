NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten für 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Die neuen Aussagen des Energiekonzerns zum operativen Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr ließen auf ein 300 Millionen Euro niedrigeres Ebitda schließen als ursprünglich angenommen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Freitag. Das habe den Markt "verängstigt"./bek/tih;