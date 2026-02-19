Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 6100 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das operative Jahresergebnis des Bergbaukonzerns habe leicht unter seiner Prognose und dem Konsens gelegen, die Investitionsausgaben dagegen darüber, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Auch die Nettoverschuldung sei stärker als prognostiziert gestiegen. Eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Fusionsgespräche mit Glencore hält Davis unter bestimmten Bedingungen in diesem Jahr durchaus für möglich./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
61.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
81.01 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
71.10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
