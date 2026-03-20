Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7220 auf 7030 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nach dem überdurchschnittlichen Kursrückgang seit Beginn des Iran-Kriegs seien die europäischen Bergbauaktien noch nicht attraktiv genug, schrieb Dominic O'Kane am Freitag in seiner Branchenschätzung. Die für die Kursentwicklung wichtige Gewinndynamik sei in den vergangenen Wochen von einem hohen Niveau zurückgekommen und könnte die Schätzungen deutlich unter Druck setzen. Die Industriemetallpreise spiegelten den Einfluss höherer Energiepreise und die globalen Wachstumsrisiken noch nicht angemessen wider. O'Kanes Favorit ist Norsk Hydro mit einem 20-prozentigen Kurspotenzial. Denn die Aluminiumpreise würden davon gestützt, dass der Nahe Osten für 7 Prozent des Angebots stehe. Weiter negativ sieht der Experte Kupferwerte und bleibt für Anglo American, First Quantum und Lundin auf "Underweight"./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.30 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
63.38 £
|
Abst. Kursziel*:
10.92%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
63.63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.48%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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