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Plug Power Aktie 13074688 / US72919P2020

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Grossauftrag im Blick 23.05.2026 08:32:47

Plug Power-Aktie mit starker Woche dank britischem Grossauftrag

Plug Power-Aktie mit starker Woche dank britischem Grossauftrag

Die Plug-Power-Aktie hat eine aussergewöhnlich starke Handelswoche hingelegt. Auslöser ist ein wichtiges Wasserstoffprojekt in Grossbritannien, das dem US-Unternehmen operative Fortschritte und neue Fantasie im europäischen Markt verschafft.

Plug Power
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Plug Power: Aktie mit überaus starker Handelswoche - Das steckt dahinter • Plug Power-Aktie mit starkem Wochenplus
• Britisches Wasserstoffprojekt erreicht finale Investitionsphase
• Grossauftrag stärkt Position im europäischen Markt

Der US-amerikanische Wasserstoffspezialist Plug Power hat eine auffallend starke Handelswoche hinter sich. An der Technologiebörse NASDAQ legte die Aktie innerhalb der vergangenen fünf Handelstage um rund 10 Prozent zu. Besonders dynamisch verlief der Donnerstagshandel, an dem das Papier zeitweise um 14,20 Prozent anzog. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursanstieg damit inzwischen auf rund 82 Prozent. Mit einem aktuellen Kurs von 3,7800 Dollar rückt zugleich das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 Dollar wieder stärker in den Fokus. Auslöser der jüngsten Kursbewegung sind konkrete Fortschritte bei einem Grossprojekt in Grossbritannien.

Die quantitative Perspektive für Alpha-Investoren

Aus Marktsicht fällt vor allem die Kombination aus hoher relativer Stärke und wieder anziehender Dynamik auf. Der deutliche Kursanstieg der vergangenen Woche hat das Momentum der Aktie spürbar verstärkt, nachdem sich der Titel zuvor bereits seit Monaten deutlich besser entwickelt hatte als viele andere Wasserstoffwerte. Mit dem bisherigen Jahresplus von rund 82 Prozent zählt Plug Power zu den auffälligsten Turnaround-Kandidaten im Technologiesektor. Gleichzeitig notiert die Aktie trotz der jüngsten Erholung weiterhin rund 17 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch bei 4,58 Dollar. Sollte dieser Bereich überwunden werden, dürfte dies die Aufmerksamkeit zusätzlicher marktaktiver Investoren auf den Titel lenken. Entscheidend bleibt allerdings, ob Plug Power die operative Dynamik nun auch in Form weiterer Aufträge und belastbarer Geschäftszahlen bestätigen kann.

Finaler Investitionsbeschluss für britisches Grossprojekt

Den entscheidenden Impuls für die jüngste Rally lieferte eine wichtige Projektentscheidung aus Grossbritannien. Am 20. Mai fiel die finale Investitionsentscheidung für das "Barrow Green Hydrogen"-Projekt in Barrow-in-Furness in der Grafschaft Cumbria. Plug Power soll im Rahmen des Vorhabens Elektrolyseure liefern. Entwickelt wird das Projekt von der Green Hydrogen Energy Company (GHECO), einem Joint Venture des Infrastrukturinvestors Schroders Greencoat und des britischen Energieunternehmens Carlton Power, das 2023 gegründet wurde.

Für Plug Power markiert die Entscheidung den Übergang des Projekts von der Entwicklungs- in die Umsetzungsphase. Die Anlage in Barrow ist das erste von insgesamt drei geplanten Wasserstoffprojekten des Joint Ventures in Grossbritannien, das die finale Investitionsfreigabe erhalten hat. Die weiteren Standorte Trafford und Langage befinden sich weiterhin im Prüfungs- und Genehmigungsprozess. Unterstützt werden die Projekte durch das Förderprogramm "Hydrogen Allocation Round 1" der britischen Regierung.

Grossauftrag zur industriellen Dekarbonisierung

Der Auftrag umfasst sechs Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure (PEM) aus der "GenEco"-Produktreihe von Plug Power. Jede Einheit verfügt über eine Leistung von 5 Megawatt, womit die Gesamtanlage auf eine Kapazität von 30 Megawatt kommt. Mithilfe erneuerbarer Energien soll die Anlage künftig jährlich rund 100 Gigawattstunden grünen Wasserstoff erzeugen.

Als industrieller Abnehmer steht bereits das Kimberly-Clark-Werk in Barrow fest, in dem unter anderem Konsumgüter produziert werden. Durch den Einsatz von grünem Wasserstoff soll der Erdgasverbrauch des Standorts laut Projektpartnern um bis zu 50 Prozent sinken. Die erwartete CO2-Einsparung liegt bei rund 18.300 Tonnen pro Jahr. Den dafür benötigten Strom liefert das Energieunternehmen SEFE über einen langfristigen Stromliefervertrag. Für Plug Power hat das Projekt auch strategische Bedeutung: Der Konzern baut seine Präsenz im europäischen Wasserstoffmarkt weiter aus und verweist inzwischen auf eine Projektpipeline in Europa im Volumen von mehr als zwei Milliarden Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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