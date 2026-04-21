Rio Tinto 77.60 CHF -0.96% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Förderdaten zum ersten Quartal des Bergbaukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Der Jahresstart sei stark gewesen, allerdings belasteten negative Währungseffekte und höhere Ölpreise, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bislang habe der Nahostkonflikt nur begrenzt Auswirkungen gehabt, doch die Aussichten für das zweite Halbjahr seien unsicher./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.