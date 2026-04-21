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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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22.04.2026 12:00:09

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Förderdaten zum ersten Quartal des Bergbaukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Der Jahresstart sei stark gewesen, allerdings belasteten negative Währungseffekte und höhere Ölpreise, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bislang habe der Nahostkonflikt nur begrenzt Auswirkungen gehabt, doch die Aussichten für das zweite Halbjahr seien unsicher./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
69.00 £
Rating jetzt:
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-6.75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74.00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.76%
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
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