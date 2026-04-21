Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Förderdaten zum ersten Quartal des Bergbaukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Der Jahresstart sei stark gewesen, allerdings belasteten negative Währungseffekte und höhere Ölpreise, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bislang habe der Nahostkonflikt nur begrenzt Auswirkungen gehabt, doch die Aussichten für das zweite Halbjahr seien unsicher./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
69.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73.99 £
|
Abst. Kursziel*:
-6.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74.00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.76%
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
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