Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’010 -0.1%  SPI 21’172 0.1%  Dow 52’997 -0.7%  DAX 26’486 0.2%  Euro 0.9150 -0.3%  EStoxx50 6’265 0.0%  Gold 4’113 1.2%  Bitcoin 63’568 -3.3%  Dollar 0.8179 0.1%  Öl 97.2 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

771.80
CHF
-138.20
CHF
-15.19 %
12:47:31
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 13:46:40

Rheinmetall Outperform

Rheinmetall
767.67 CHF -17.64%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für das dritte Quartal und einer Senkung der Unternehmensziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von zunächst 1200 Euro belassen. Der Albtraum für den Rüstungskonzern gehe weiter, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar überrasche die Verzögerung des Projekts Arminius, mit dem die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr modernisiert werden soll, nur bedingt, doch untergrabe dies die Glaubwürdigkeit der Unternehmensziele und des Managements wieder einmal. Er glaubt nicht, dass die erneute Ausblickssenkung reinen Tisch macht. Die Aktien von Rheinmetall seien eigentlich zu niedrig bewertet. Um das zu ändern, müsse aber erst einmal der Zyklus sinkender Geschäftsziele durchbrochen werden./mis/tih;

/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Rheinmetall

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Rheinmetall-Kurs >10 >15
Fallender Rheinmetall-Kurs
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
845.20 € 		Abst. Kursziel*:
41.98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
835.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.71%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:46 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
12:24 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
12:23 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen