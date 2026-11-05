NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für das dritte Quartal und einer Senkung der Unternehmensziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von zunächst 1200 Euro belassen. Der Albtraum für den Rüstungskonzern gehe weiter, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar überrasche die Verzögerung des Projekts Arminius, mit dem die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr modernisiert werden soll, nur bedingt, doch untergrabe dies die Glaubwürdigkeit der Unternehmensziele und des Managements wieder einmal. Er glaubt nicht, dass die erneute Ausblickssenkung reinen Tisch macht. Die Aktien von Rheinmetall seien eigentlich zu niedrig bewertet. Um das zu ändern, müsse aber erst einmal der Zyklus sinkender Geschäftsziele durchbrochen werden./mis/tih;