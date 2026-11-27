Die Rheinmetall-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 798,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'403 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 814,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 782,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 259'519 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 1'966,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 146,21 Prozent wieder erreichen. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 692,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,30 Prozent.

Nach 11,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,72 EUR je Rheinmetall-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 3.15 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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